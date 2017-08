Inscrições para o Encceja começam nesta segunda-feira

Foram abertas nesta segunda-feira, 7, as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017, que certifica a conclusão dos estudos para jovens e adultos. Os candidatos podem obter os diplomas do ensino fundamental ou médio por meio da prova, basta fazer a opção pelo nível de ensino que deseja obter no momento da inscrição.

A inscrição é gratuita e deve ser feita no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 18 de agosto, segundo a Agência Brasil.

O Encceja é destinado a jovens e adultos residentes no Brasil ou no exterior que não tiveram oportunidade de se formar na idade ideal. Para pleitear a certificação do ensino fundamental o candidato precisa ter, no mínimo, 15 anos completos na data de aplicação do exame. No caso da certificação do ensino médio é preciso ter, no mínimo, 18 anos completos.