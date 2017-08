Faturamento do setor atacadista cai 1,57% no 1º semestre, revela Abad

O setor atacadista distribuidor encolheu 1,57% seu faturamento em termos nominais no primeiro semestre de 2017 na comparação com igual período do ano anterior. Os dados são da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad). A entidade revisou suas expectativas para o ano e agora prevê em estabilidade nas vendas ante 2016.

Apenas no mês de junho, o faturamento do setor recuou 4,3% ante o mesmo mês do ano passado em termos nominais.

Em termos reais, já descontada a inflação, o recuo nas vendas do setor no primeiro semestre chega a 5,57%. No mês de junho, a queda real foi de 7,9% em termos reais.

A Abad revisou suas expectativas para o ano após um primeiro semestre mais fraco que o esperado. A entidade projetava crescimento nominal de 2% no ano e agora acredita que as vendas em termos nominais ficarão estagnadas ante 2016.