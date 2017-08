Caixa corrige: total disponível para saque do FGTS era de R$ 49,8 bilhões

A Caixa Econômica Federal corrigiu uma informação dada no período da manhã desta segunda-feira, 7. O valor total disponível para saque das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) era de R$ 49,8 bilhões, e não R$ 48,9 bilhões, como informado anteriormente pela instituição.

Mais cedo, a Caixa Econômica Federal anunciou que brasileiros sacaram R$ 44,032 bilhões das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O valor injetado na economia acabou sendo maior que a estimativa inicial da própria instituição financeira, que informou inicialmente que R$ 43,6 bilhões estavam disponíveis para saque, mas acabou atualizando o valor disponível para R$ 49,8 bilhões (número já corrigido). O valor sacado, portanto, foi 88% do total disponível.

O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, o valor disponível para saque subiu graças à atualização das contas com a apresentação de documentos pelos trabalhadores. Isso adicionou R$ 4,95 bilhões disponíveis para saque com a inclusão de 2,48 milhões de contas que estavam “ativas” no sistema, mas que, na verdade, eram “inativas” e a apresentação dos documentos permitiu a regularização da situação dessa conta.

Segundo o banco, 25,910 milhões trabalhadores com direito a saque retiraram os recursos disponíveis. O universo equivale a 79% das contas inativas.