Juros futuros oscilam com dólar à espera de notícias sobre Previdência e IPCA

Voláteis entre margens estreitas, os juros futuros se fortaleceram na manhã desta segunda-feira, 7, embora ainda próximos dos ajustes anteriores, em meio à recuperação do dólar à vista em dia de agenda fraca. Os investidores estão em compasso de espera por novidades nas negociações da reforma da Previdência e pela divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, na quarta-feira, 9.

No câmbio, o dólar voltou a subir no mercado à vista, após recuar pontualmente com o exterior. Os negócios locais são influenciados pelos sinais mistos da moeda americana no exterior.

O Dollar Index caía 0,08%, mas a moeda americana ainda subia frente a divisas emergentes e ligadas a commodities em meio à queda do petróleo. A liquidez ainda fraca nos mercados domésticos favorece a volatilidade.

Às 9h43, o DI para janeiro de 2018 marcava 8,180%, na máxima, de 8,185% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2019 estava em 8,00%, de 7,99% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2021 exibia 9,18%, de 9,16% do ajuste de sexta-feira. o dólar à vista subia 0,12%, aos R$ 3,1313. O dólar para setembro recuava 0,03%, aos R$ 3,1460. Em Nova York, o Dollar Index recuava 0,05%.