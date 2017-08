Não usaremos arma nuclear contra qualquer país, exceto EUA, diz Coreia do Norte

A Coreia do Norte ameaçou utilizar armas nucleares contra os Estados Unidos, caso seja provocada militarmente. Além disso, o regime de Pyongyang afirmou que “em nenhuma circunstância” negociará seus programas de armas nuclear e de mísseis.

Em comunicado por escrito divulgado a repórteres em Manila, onde ocorre um fórum de segurança regional, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, sustenta que o regime tem desenvolvido armas nucleares como uma legítima opção de autodefesa “diante da ameaça clara e real representada pelos EUA”. A autoridade garante que as armas nucleares não seriam usadas contra nenhum país, com exceção dos EUA.

O regime norte-coreano argumenta que as armas nucleares são um meio de desestimular uma eventual invasão americana ao país. Além disso, qualificou as sanções aprovadas no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas contra Pyongyang como ilegais. Fonte: Dow Jones Newswires.