Um motociclista morreu no fim da noite deste sábado, 5, na pista central sentido Rodovia Ayrton Senna da Marginal do Tietê, em São Paulo. É a 16ª pessoa morta nas vias marginais neste ano, segundo dados do governo do Estado.

O supervisor Ubirajara José dos Santos, de 50 anos, transitava na pista central da via quando sua moto colidiu à direita de um Volkswagen Polo, de acordo com a Polícia Civil. O motorista do carro, um vendedor de 31 anos, relatou ter visto a batida, depois, o supervisor bater na divisão de concreto da via.

O motorista parou o carro e pediu socorro ao Resgate, do Corpo de Bombeiros, e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram Santos já estava morto.

Os policiais levaram o motorista até o 31º Distrito Policial (Carrão), na zona leste de São Paulo e, após realizar o teste do bafômetro, constataram que ele não havia consumido bebida alcoolica. Registraram o caso como colisão e homicídio doloso em acidente de trânsito. O carro do vendedor foi periciado e devolvido ao condutor. A moto de Santos seria entregue a familiares da vítima.

O número de mortes no trânsito da cidade de São Paulo cresce initerruptamente há cinco meses, segundo o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito (Infosiga), mantido pelo governo do Estado. No último semestre, foram 482 óbitos, ante 476 registrados no primeiro semestre de 2016. O Infosiga não tem dados do início de 2016 sobre os locais dos acidentes, mas informa que 12 motociclistas morreram nas marginal neste ano, além de 4 atropelamentos fatais.