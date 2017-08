A seleção brasileira feminina de basquete levou um susto neste domingo, mas confirmou o favoritismo e derrotou a Venezuela por 71 a 63 em sua estreia na Copa América, que está sendo disputada em Buenos Aires, na Argentina.

A estreia brasileira ocorreu após o fim de um período de suspensão de 209 dias imposta pela Federação Internacional de Basquete (Fiba). A equipe, assim, veio à Copa América com um técnico interino – Carlos Lima – e um grupo formado às pressas, sem as duas jogadoras que atuam na WNBA, a liga feminina de basquete dos Estados Unidos – Erika e Damiris.

Ainda assim, o Brasil foi melhor desde início, terminou o primeiro quarto vencendo por 17 a 13 e chegou ao intervalo com 33 a 24. Ao fim do terceiro período, o placar apontava 54 a 39. Mas, a partir daí, a equipe se descontrolou e complicou um jogo que parecia fácil.

Errando seguidamente, a seleção brasileira viu a Venezuela diminuir a desvantagem e empatar por 56 a 56, quando retomou o controle do jogo, se distanciou no marcador e confirmou sua primeira vitória na competição.

Com 21 pontos e cinco cestas de três em seis tentativas, a venezuelana Perez foi o grande destaque do jogo. Pelo Brasil, os pontos foram mais distribuídos: Tatiane Pacheco e Gilmara Justino fizeram 12 e Kelly Santos marcou nove. Gilmara ainda foi bem no garrafão, conseguindo dez rebotes, para fechar o duelo com um “double-double”.

O Brasil está no Grupo A da Copa América, que conta também com Argentina, Colômbia e Ilhas Virgens, além das venezuelanas – a chave B é formada por Canadá, Cuba, México, Paraguai e Porto Rico. A próxima partida da seleção será nesta segunda-feira, contra as colombianas, às 18h35. Os três primeiros colocados do torneio se garantem no Mundial.