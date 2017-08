Em repescagem, Murilo Rosa é o primeiro eliminado do ‘PopStar’

O programa “PopStar”, da Globo, teve neste domingo, 6, seu primeiro eliminado, Murilo Rosa (foto). O ator foi para repescagem com Marcelo Mello Jr., Alex Escobar e Rafael Cortez, após acumular uma das quatro piores pontuações nas última semanas.

O ator escolheu a música “Outra Vez”, de Roberto Carlos, porém não alcançou estrelas suficientes do público e dos jurados, e fica de fora da competição a partir de agora. No Twitter, muitos internautas criticaram sua performance.

Após a eliminação, Murilo publicou um vídeo em seu Instagram comentando sua participação. “Galera, não deu. Mas foi muito bom, foi muito legal, adorei participar”, disse ele. Na semana passada, o ator ironizou a decisão dos jurados do “PopStar”. “Parece que os jurados não gostaram da apresentação, eles estão firmes, analisando a gente profundamente como se tivéssemos 30 anos de carreira como cantor”, falou o ator.

O programa foi encerrado com uma homenagem a Luiz Melodia, que morreu na última sexta-feira, 4, em decorrência de um câncer. Os 14 participantes do “PopStar” cantaram juntos a música “Pérola Negra”, um dos clássicos do cantor.