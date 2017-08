Meirelles, Moreira e Imbassahy reúnem-se com Temer

Os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Antônio Imbassahy (Governo) também estão participando da reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, neste momento.

De acordo com informações obtidas pelo Estado, o encontro foi chamado para discutir a reforma da Previdência e a agenda de votações no Congresso. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), foram os primeiros convocados por Temer para o encontro.