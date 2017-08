Marcio Teles (foto) foi o grande destaque brasileiro na manhã do terceiro dia de disputas do Mundial de Atletismo, que está sendo disputado em Londres. Neste domingo, o carioca de 23 anos foi o segundo colocado de sua bateria nos 400m com barreiras e garantiu vaga nas semifinais da prova com certa folga.

Marcio completou a distância em 49s41 e terminou a quinta bateria eliminatória atrás somente do francês Mamadou Kasse Hann, que cravou 49s34. A marca do brasileiro foi a sexta melhor da manhã, resultado que o garantiu com tranquilidade entre os 24 classificados às semifinais. O melhor tempo foi do turco Yasmani Copello, com 49s13.

Também nas eliminatórias dos 400m com barreiras, Hederson Estefani ficou de fora das semifinais. O brasileiro ficou muito próximo de alcançar uma das vagas, mas a quinta colocação na primeira bateria, com o tempo de 50s22, o deixou com a 25.ª colocação da manhã, bastante perto do suíço Kariem Hussein, último classificado com 50s12.

As provas com obstáculos, aliás, foram os motivos de comemoração do Brasil na manhã deste domingo. Isso porque foi nos 110m com barreiras que o País garantiu seu outro classificado às semifinais neste terceiro dia de disputas. Trata-se do paulista Eder Souza, de 30 anos.

Eder precisou suar muito, mas confirmou uma das vagas nas semifinais ao completar a terceira bateria do dia em 13s56. Foram apenas dois centésimos de vantagem para o francês Aurel Manga, mas o suficiente para eliminá-lo e garantir a classificação ao brasileiro. Na mesma bateria, o recordista mundial Aries Merritt venceu com tranquilidade ao marcar 13s16.

A grande decepção brasileira pela manhã ficou por conta de Altobeli da Silva. Nono colocado nos 3.000m com obstáculos na Olimpíada do Rio, no ano passado, o paulista de 26 anos não repetiu o rendimento no Mundial e ficou de fora da final depois de ser apenas o sexto colocado de sua bateria.

Altobeli disputou a terceira e última bateria eliminatória e completou a distância em 8min31s82. O tempo o deixou na 21.ª colocação geral, seis segundos atrás do 15.º e último classificado para a decisão. A melhor marca da manhã ficou com o norte-americano Evan Jager, que marcou 8min20s36.

No heptatlo, Tamara de Sousa e Vanessa Chefer não tiveram bons resultados no salto em distância e no lançamento de dardo e seguem longe das primeiras colocações. Tamara é a 23.ª colocada na disputa, com 4.988 pontos, enquanto Vanessa é apenas a 29.ª, com 4.500. A ponta está com a belga Nafissatou Thiam, com 5.980 pontos.

OUTROS RESULTADOS – Na maratona masculina, Geoffrey Kipkorir Kirui ficou com a medalha de ouro ao completar a distância em 2h08min27s. O queniano de 24 anos se recuperou na reta final da prova após ficar longe do primeiro pelotão e garantiu o lugar mais alto do pódio.

Em uma prova sem a presença de brasileiros, Kirui também manteve a hegemonia queniana, que venceu pela quinta vez a maratona masculina em Mundiais. Ele ficou 1min22s à frente do etíope Tamirat Tola, que garantiu a prata. A terceira colocação foi do tanzaniano Alphonce Simbu.

Já no salto com vara masculino, o francês Renaud Lavillenie aproveitou a ausência do brasileiro Thiago Braz, lesionado, para avançar à final com tranquilidade. Ele saltou 5,70m, melhor marca do dia, empatado com outros sete atletas, que também se garantiram entre os 12 classificados.