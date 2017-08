Favorita, Muguruza é surpreendida e Torneio de Stanford terá final caseira

Cabeça de chave número 1 e principal favorita ao título do Torneio de Stanford, a espanhola Garbiñe Muguruza foi surpreendida e está fora da decisão. A tenista caiu nas semifinais para a norte-americana Madison Keys, que venceu na noite de sábado por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Terceira favorita da competição, Keys não teve qualquer dificuldade para atropelar a rival em 57 minutos de partida. Mesmo cedendo duas quebras de serviço a Muguruza, a norte-americana foi bastante agressiva para confirmar cinco dos sete break points que teve.

Com a classificação, Keys lutará pelo primeiro título da carreira, e em uma final caseira. Neste domingo, ela vai encarar sua compatriota Coco Vandeweghe, sexta cabeça de chave, que não teve dificuldade para despachar nas semifinais a também norte-americana Catherine Bellis em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/1.

Em pouco mais de uma hora, Vandeweghe fez valer sua superioridade diante da oitava cabeça de chave do torneio e confirmou cinco quebras de serviço para fechar. A tenista de 25 anos também vai em busca de seu primeiro título no circuito da WTA diante de Keys.

WASHINGTON – No Torneio de Washington, Julia Goerges venceu o duelo de alemãs diante de Andrea Petkovic para avançar à decisão na noite de sábado. A quarta cabeça de chave da competição teve muito trabalho, mas confirmou o favoritismo ao fazer 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/4 e 7/5.

Depois de passar pela número 102 do ranking, Goerges vai encarar na decisão a russa Ekaterina Makarova. Sétima favorita do torneio, ela também venceu de virada a quinta cabeça de chave, a francesa Oceane Odin, ao fazer 2 sets a 1 nas semifinais, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.