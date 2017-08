São Caetano e Juventus jogaram neste sábado (05/07), na Rua Javari, pela sétima rodada do Grupo 3 da Copa Paulista. Ao final do jogo, vitória do Azulão por 3 a 0, resultado que coloca o time do ABC na liderança da Chave, com 15 pontos.

Para permanecer nesta colocação, os comandados de Luís Carlos Martins aguardam pelo confronto da Portuguesa diante do Água Santa, na quarta-feira (9). A Lusa está com 13 pontos.

Gol relâmpago

Nem deu tempo de a partida iniciar e o Pequeno Gigante inaugurou o placar aos dois minutos. Após levantamento de Alex Reinaldo, Carlão ficou com o rebote da zaga, dominou com categoria e chutou no ângulo direito do goleiro para fazer 1 a 0.

Animado com o gol, o São Caetano quase ampliou aos 16. Régis pegou sobra de fora da área e arriscou, porém, a bola passou raspando a trave e se perdeu pela linha de fundo.

Já o time da casa teve duas boas oportunidades com Deivide. Na primeira o atacante acertou a trave direita de Paes, enquanto na segunda o goleiro fez o verdadeiro milagre na conclusão do centroavante, e salvou a equipe azulina.

Domínio total no 2º tempo

O segundo tempo foi dominado pelo São Caetano do início ao fim. Diante desta soberania em campo, o São Caetano ampliou aos 25 minutos.

Alex Reinaldo tocou para Ermínio. O atacante dividiu com o zagueiro, levou a melhor e chutou rasteiro para anotar o segundo.

Inspirado, o Azulão fez o terceiro aos 31. Após cruzamento vindo da direita, Ferreira cabeceou e Paulo Vitor defendeu. Atento ao lance, Daniel Bueno ficou com o rebote e fez de cabeça o último gol do São Caetano na partida.

Próxima rodada

Pela sequência da Copa Paulista, o São Caetano visita o Santos. O jogo será realizado no sábado (12), às 16h, na Rua Javari.

Ficha técnica:

Local: Rua javari, em São Paulo;

Árbitro: Leandro Carvalho da Silva;

Auxiliares: Luis Felipe Prado Silva e Mauricio Helder Luiz Alexandrino;

Quarto árbitro Humberto Jose Junior;

São Caetano: Paes; Alex Reinaldo, Sandoval, Eduardo Luiz e Bruno Recife; Esley, Régis, Ferreira (Paulo Vinicius) e Daniel Costa(Daniel Bueno); Carlão e Ermínio(Daniel Bueno)

Técnico: Luís Carlos Martins

Juventus: Paulo Vitor; Douglas (Vanlilo), Vinicius Gomes, Camacho e Marcelinho; Felipe Nunes, Cesinha, Lucas do Brasil(Dener) e Baroni; Jô e Deivide

Técnico: Edilson Chiari

Gols: Carlão, aos 2’ do 1º tempo (São Caetano), Ermínio, aos 25’, Daniel Bueno, aos 31’ do 2º tempo(São Caetano).