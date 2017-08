Átila Abreu conquistou neste sábado a pole position da etapa de Velo Città, a sétima da temporada 2017 da Stock Car, realizada em Mogi Guaçu. Essa foi a primeira vez que o quarto colocado no campeonato assegurou o primeiro lugar do grid em um treino de classificação neste ano, sendo que o feito foi alcançado com uma vantagem de apenas 0s002 para Daniel Serra, o segundo colocado.

Na fase decisiva da sessão classificatória, Átila Abreu marcou o tempo de 1min28s277 superando o favoritismo de Daniel Serra, que não só foi o mais rápido em todos os treinos livres no Velo Cittá, como também lidera o campeonato. Agora, então, espera vencer no domingo para entrar na briga pelo título da Stock Car.

“O Daniel está em um grande ano e tem feito um ano espetacular. Tenho que parabenizar toda a equipe pela evolução do carro nos treinos. Fiz a minha parte na pista, mas sem o trabalho deles nada teria sido possível. Dois milésimos não é nem uma piscada. Ele foi muito bem no primeiro trecho, mas o meu último trecho foi muito bom. Quero muito essa vitória para entrar de vez na briga pelo título”, disse Átila Abreu.

Serra veio logo atrás, com 1min28s279, sendo que Felipe Fraga fechou a sessão classificatória na terceira posição, com a marca de 1min28s377, também bem próxima de Átila Abreu. Já o quarto lugar ficou com Max Wilson, com 1min28s505, à frente de Gabriel Casagrande, o quinto colocado, com a marca de 1min28s651. E Marcos Gomes ficou na sexta posição, com 1min28s750.

A relação dos dez primeiros colocados do grid da primeira prova da etapa de Velo Città foi completada em ordem por Thiago Camilo, Rubens Barrichello, Felipe Lapenna e Ricardo Maurício. Já Cacá Bueno teve desempenho discreto na sessão de classificação e garantiu apenas o 13º lugar.

A primeira corrida da Stock em Mogi Guaçu será disputada neste domingo, a partir das 14 horas. A segunda bateria tem largada agendada para as 15h10.