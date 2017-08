Evaristo Costa deixou o Jornal Hoje da TV Globo, mas continua muito presente nas redes sociais. Na última sexta-feira, dia 4, o apresentador brincou sobre seu novo “emprego”. “Estamos aí, Barcelona”, tuitou o jornalista, junto a uma imagem editada na qual aparece vestido com o uniforme do time na capa do jogo de console “Pro Evolution Soccer 2018”.

Algumas horas antes, Evaristo havia compartilhado uma foto ao lado de Dony De Nuccio (foto), que vai substituí-lo na apresentação do Jornal Hoje. “Você é um jovem inteligente, um profissional competente e no melhor jornal (minha opinião). Sucesso”, disse Evaristo no post.