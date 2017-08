Márquez é o mais rápido na República Checa e garante 4ª pole do ano na MotoGP

O espanhol Marc Márquez mostrou neste sábado por que é o líder do equilibrado Mundial de MotoGP deste ano. No circuito de Brno, o piloto da Yamaha cravou a melhor volta do treino classificatório e garantiu a pole para a prova de domingo. Esta, aliás, será a quarta vez que o tricampeão da categoria sairá na frente nesta temporada.

Para cravar a pole novamente, Márquez completou sua melhor volta neste sábado em 1min54s981. O piloto foi o único a conseguir bater a casa de 1min55s. Com isso, deixou para trás o multicampeão Valentino Rossi, da Itália, que sairá na segunda posição depois de cravar 1min55s073.

A terceira colocação no grid ficou com o experiente espanhol Dani Pedrosa, que marcou 1min55s119. O italiano Andrea Dovizioso cravou 1min55s441 e sairá em quarto. O britânico Cal Crutchlow, com 1min55s489, e o espanhol Jorge Lorenzo, com 1min55s552, completam os seis primeiros colocados.

A decepção do dia ficou por conta de outro espanhol, Maverick Viñales. O piloto da Yamaha não conseguiu fazer frente aos concorrentes na briga pelo título e sairá somente na sétima colocação no domingo, após ter como melhor marca 1min55s663 neste sábado.

Na segunda sessão do treino classificatório, Rossi permaneceu na frente na maior parte do tempo. Mas na penúltima tentativa na pista, Márquez acelerou e conseguiu a marca que deixou o italiano para trás.

Viñales chegou a disputar as primeiras colocações no início, mas viu os adversários melhorarem suas marcas enquanto ele próprio permaneceu estagnado. Quinto colocado Crutchlow foi um dos destaques da atividade, já que conseguiu esta posição mesmo sofrendo com dores nas costas, após uma queda ainda durante os treinos livres.

O resultado deste sábado não poderia ser melhor para Márquez, que lidera o Mundial e vem de vitória na Alemanha. O espanhol tem 129 pontos na competição, cinco à frente de Viñales. Dovizioso, com 123, e Rossi, com 119, vêm logo na sequência e também brigam pelo título da temporada. A etapa da República Checa de MotoGP está marcada para as 9 horas (de Brasília) deste domingo.