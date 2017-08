Rio vai vistoriar blindados liberados por juiz da Lava Jato

Após ter recebido uma oferta da Justiça para usar veículos blindados que estão parados, a Secretaria de Estado de Segurança do Rio informou que enviará “o mais breve possível” uma equipe de vistoria para avaliar os carros-fortes. O juiz Marcelo Bretas, responsável pelos desdobramentos da Operação Lava Jato no Estado, ofereceu para o governo do Rio 46 veículos blindados que estão atualmente bloqueados na Justiça federal.

Os veículos são da transportadora Trans-Expert. Segundo as investigações conduzidas pela força-tarefa da Lava Jato no Rio, veículos da empresa eram usados pelo esquema de corrupção que seria liderado pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral para movimentar dinheiro de corrupção.