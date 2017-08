Risco Brasil cai ao nível anterior à delação da JBS

O risco Brasil medido pelo contrato de swap de default de crédito (CDS, na sigla em inglês) de cinco anos caiu para abaixo de 200 pontos pela primeira vez desde 17 de maio (193,77 pontos), horas antes da divulgação da delação da JBS que intensificou a crise política. Por volta das 12h30 de ontem, o CDS de cinco anos recuava 1,18%, aos 198,650 pontos.

A queda reflete a ideia de que o resultado da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira representa um alívio na instabilidade política e eleva as chances de aprovação da reforma da Previdência. “A vitória de Temer na Câmara foi uma das etapas vencidas da crise política. Com isso, as incertezas diminuíram um pouco e abriu espaço para a queda do CDS para abaixo de 200 pontos”, disse Cristiano Oliveira, economista-chefe do Banco Fibra.

A influência positiva do cenário internacional favoreceu uma leve alta do Índice Bovespa nesta sexta-feira de noticiário doméstico escasso. As altas das commodities e das bolsas de Nova York sustentaram o indicador em terreno positivo. Ao final do pregão, o Ibovespa teve ganho de 0,18%.