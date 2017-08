PMDB avalia expulsar senadores ‘traidores’ da sigla

Enquanto não decide se pune deputados que votaram a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer, a Executiva do PMDB levou adiante pedidos de expulsão dos senadores Roberto Requião (PR) e Kátia Abreu (TO). Três requerimentos sobre o assunto foram encaminhados à Comissão de Ética da legenda, que ainda não emitiu parecer.

Um dos pedidos partiu da Secretaria Nacional da Juventude do PMDB, presidida por Assis Filho. No documento, ele diz que os dois senadores desrespeitaram o estatuto da sigla ao adotar “posições sempre contrárias às diretrizes partidárias”.

Questionado sobre a atuação de outros parlamentares que também contrariam posições do governo, como o senador Renan Calheiros (AL), Assis Filho afirmou que, a princípio, apenas Kátia Abreu e Requião foram alvo por serem mais “efervescentes”. “Kátia se juntou às senadoras do PT para protagonizar aquele vexame na Mesa do Senado e o Requião tem usado as redes sociais para atacar o PMDB e o governo”, disse.

Procurada, Kátia Abreu, que negocia ida para o PDT, afirmou não ser de “direita ou de esquerda”, e que tem sido “coerente”. Já Requião descartou deixar a legenda. “Se saio eu, vai sobrar quem? O Eduardo Cunha?”. O senador disse ainda não ter tomado conhecimento sobre o pedido contra ele.