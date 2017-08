Favoritas, Muguruza vai às semifinais em Stanford e Halep abandona em Washington

A passagem do tour da WTA pelos Estados Unidos viu as principais favoritas dos torneios de Stanford e Washington, Garbiñe Muguruza e Simona Halep, respectivamente, terem dias bem diferentes nesta sexta-feira. A espanhola Muguruza confirmou sua condição e chegou às semifinais da competição na Califórnia. Já a romena Halep sentiu um problema físico e precisou abandonar sua partida na capital norte-americana.

Em Stanford, Muguruza não teve qualquer trabalho para eliminar a croata Ana Konjuh. Cabeça de chave número 1, ela bateu a quinta favorita do torneio por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. A espanhola foi amplamente dominante no confronto e precisou de apenas uma hora para garantir a classificação.

Agora, Muguruza espera para conhecer sua adversária, que sairá do confronto entre a norte-americana Madison Keys, terceira cabeça de chave, e a ucraniana Lesia Tsurenko, sétima.

No outro lado da chave, a norte-americana Coco Vandeweghe garantiu vaga nas semifinais nesta sexta-feira ao derrotar a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Agora, a sexta cabeça de chave do torneio aguarda sua adversária, que será a checa Petra Kvitova ou Catherine Bellis, também dos Estados Unidos.

WASHINGTON – Já na capital norte-americana, Halep precisou abandonar seu confronto diante da russa Ekaterina Makarova por problemas físicos. Depois de vencer o primeiro set por 6/2 e perder o segundo por 6/3, ela estava atrás da cabeça de chave número 7 por 1 a 0 na parcial de desempate quando desistiu da partida.

Em outro confronto pelas quartas de final do torneio, a alemã Julia Goerges levou a melhor. Cabeça de chave número 4, ela passou por outra romena, Monica Niculescu, sexta favorita, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Agora, Goerges espera a vencedora da partida entre a alemã Andrea Petkovic e a canadense Bianca Andreescu para conhecer sua adversária. Já Makarova pegará a alemã Sabine Lisicki ou a francesa Oceane Odin.