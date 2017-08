Lollapalooza em Chicago é evacuado devido tempestade

Os fãs de Lorde e da banda Muse tiveram que ir pra casa mais cedo na noite desta quinta-feira, 3, no festival Lollapalooza em Chicago.

De acordo com o aviso meteorológico, o Grand Park, local onde ocorreu o festival, estava em zona de perigo por conta de uma tempestade que se aproximava. A recomendação foi evacuar calmamente o que lotou as linhas de metrô da região.

No Instragram, a banda Muse lamentou a apresentação curta. “Muito triste. A polícia evacuou o Grant Park mais cedo durante o nosso show enquanto as luzes da cidade falhavam. Nós vamos voltar em breve assim que pudermos. Obrigado a todos que curtiram na chuva. Fãs fantásticos sempre.”

A ABC tweetou um vídeo no qual a cantora Lorde se desculpa com os fãs e deixa o palco. “O festival está dizendo que o tempo está muito louco para tocarmos agora. Vamos voltar, vamos voltar. Tomem um drink. Me desculpem. Nós voltaremos”.