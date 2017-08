Ibovespa sobe 0,18% e termina semana com ganho acumulado de 2,14%

A influência positiva do cenário internacional favoreceu uma leve alta do Índice Bovespa nesta sexta-feira, 4, de noticiário doméstico escasso. As altas das commodities e das bolsas de Nova York sustentaram o indicador em terreno positivo na maior parte do tempo, enquanto os agentes nacionais continuaram a analisar as chances de o governo conseguir avançar com as reformas estruturais este ano. Ao final do pregão, o Ibovespa marcou 66.897,98 pontos, com ganho de 0,18%. O volume de negócios somou R$ 6,5 bilhões.

“O mercado teve um dia calmo, refletindo um cenário mais positivo, mas também na expectativa de saber se o governo vai conseguir avançar com as reformas. De todo modo, sabemos que o processo todo vai demorar, deixando o mercado em compasso de espera nas próximas semanas”, disse Ariovaldo Ferreira, gerente de renda variável da H.Commcor.

Para Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora, a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara, na quarta-feira, foi um evento importante aos olhos do investidor, mas não afastou as dúvidas quanto à capacidade do governo para “juntar os cacos” e conseguir articular apoio suficiente para atingir os 308 votos para a reforma da Previdência. Enquanto durarem as articulações, diz, a bolsa deve continuar oscilando ao sabor das commodities e do noticiário corporativo.

“A vantagem é que o Ibovespa conseguiu superar o intervalo entre 61 e 65 mil pontos, no qual ficou muito tempo preso. Pelo menos agora o índice está testando os 67 mil pontos”, afirma Monteiro.

Uma das notícias mais citadas nas mesas de negociação foi a melhora da percepção da agência de classificação de risco Moody’s em relação ao Brasil, divulgada ontem. Segundo a agência, uma eventual mudança na meta fiscal de 2017, que hoje prevê um rombo de até R$ 139 bilhões nas contas do governo, não representaria uma perda de credibilidade da equipe econômica. “Foi uma notícia que contribuiu para acalmar os ânimos”, disse Ferreira, da H.Commcor.

Na análise por ações, os destaques do dia ficaram com a ações da Vale, que subiram 1,79% (ON) e 1,36% (PNA) acompanhando a alta do minério de ferro. Elas contagiaram os papéis do setor siderúrgico, com destaque para CSN ON (+3,98%) e Gerdau PN (+2,47%). Com o resultado de hoje, o Ibovespa encerrou a semana com alta de 2,14%, acumulando 1,48% em agosto e 11,08% em 2017.