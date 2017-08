No primeiro jogo sem Neymar, Barça poupa Suárez e Messi e empata em amistoso

Ainda sob a repercussão da transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, o Barcelona entrou em campo nesta sexta-feira pela primeira vez após a saída do craque. No amistoso contra o Gimnastic Tarragona, fora de casa, o técnico Ernesto Valverde decidiu poupar também Luis Suárez e Lionel Messi e viu sua equipe não passar de um empate por 1 a 1.

Em reta final de pré-temporada, Valverde colocou o Barcelona em campo com uma equipe alternativa. Diante dos muitos desfalques e ainda ofuscado pela transferência de Neymar, o resultado acabou ficando em segundo plano. Entre os nomes comumente vistos no time principal, Mascherano, Arda Turan, Ter Stegen e Sergi Roberto foram alguns dos que atuaram nesta sexta.

Com tantos desfalques, Valverde pôde dar chances aos brasileiros do elenco catalão. De volta ao clube após empréstimo ao Sporting Gijón na última temporada, o lateral Douglas, ex-São Paulo, jogou por 25 minutos. Já o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, entrou no lugar de Vermaelen logo aos 12 minutos e atuou até o fim da partida.

Do lado do Gimnastic também havia um brasileiro: Bruno Perrone, ex-Figueirense. Mas foi Manu Barreiro o responsável por abrir o placar para a equipe da segunda divisão, aos 10 minutos, aproveitando assistência de Omar Perdomo. O Barcelona só reagiu no segundo tempo, quando chegou ao empate com Paco Alcacer, aos 33.

O Barcelona tem pela frente agora um último amistoso antes do início da temporada. Na segunda-feira, a equipe catalã recebe a Chapecoense no Camp Nou para a disputa do Troféu Joan Gamper. Já no domingo seguinte, inicia a decisão da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid.

MANCHESTER CITY – Em outro amistoso de pré-temporada europeia disputado nesta sexta-feira, o Manchester City contou com gol de Gabriel Jesus para derrotar o West Ham por 3 a 0, em Reykjavik, na Islândia. Depois de quase três meses sem marcar pelo clube, o brasileiro balançou a rede no último jogo antes do início da temporada inglesa.

O gol de Gabriel Jesus abriu o caminho para o triunfo do City. Logo aos sete minutos, após erro na saída de bola do adversário, ele foi acionado por De Bruyne para finalizar para o gol vazio. No início do segundo tempo, Agüero recebeu de David Silva e ampliou. Ainda houve tempo para que Sterling selasse o placar.

Além de Jesus, os novos reforços Ederson e Danilo foram titulares pelo City, enquanto Fernandinho entrou no segundo tempo. Agora, o time de Pep Guardiola se prepara para a estreia no Campeonato Inglês. No próximo dia 12, a equipe viaja para encarar o Brighton & Hove Albion.

OUTROS RESULTADOS – Ainda nesta sexta, outro inglês que entrou em campo para um duelo amistoso de pré-temporada foi o Leicester, que derrotou em casa o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, de virada, com gols de Jamie Vardy. Já o Torino encarou na Áustria o Huddersfield Town, recém-promovido à primeira divisão inglesa, e empatou por 2 a 2.