No episódio deste sábado (05/08), Nonato acompanha Ivana até sua casa e se oferece para conversar com ela. Eugênio comenta com Silvana que Irene quer viajar com ele. Dantas tenta descobrir as intenções de Garcia na empresa. Caio é irônico ao falar com Bibi. Bibi se oferece para pegar um carregamento de armas com um contato de Rubinho. Irene tenta descobrir com Caio alguma informação sobre Garcia. Ivana tenta se consolar com Simone. Zeca e Jeiza não conseguem se entender. Cândida convence Jeiza a levar Aurora em casa após o pagode. Joyce conversa com Simone sobre Ivana. Eugênio pensa em Joyce. Ruy avisa que não fará exame de DNA. Ivana conta a Simone que foi salva por Nonato. Bibi se enfurece quando vê Jeiza chegar com Aurora em sua casa.