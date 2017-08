Câmaras retornam com protestos e mudanças

O mês de agosto começa com a volta dos trabalhos em plenários dos vereadores após o recesso de julho. Em Santo André, a Câmara foi palco de protestos dos munícipes. Em São Bernardo, o Refis foi prorrogado. Enquanto isso, os prefeitos assinaram um protocolo pedindo liberação de créditos do ICMS para montadoras investirem. Essa e outras notícias estão no Rastilho, do RDtv, com Carlos Carvalho, Emerson Bezerra e Gustavo Baena.

Entidades sociais protestam contra corte de verbas em Santo André

O Legislativo andreense foi palco de protestos na volta do recesso. Entidades sociais manifestaram pelo corte nos repasses feitos pela Prefeitura. O maior alvo das críticas foi o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir. Entre os críticos está o vice-líder de Governo, o vereador Fábio Lopes (PPS). Segundo as entidades, o corte foi de 10% a 15%.

Santo André melhora economicamente e garante recursos do BID

Em entrevista ao RDtv, nesta sexta-feira (4), o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), destacou a melhora da situação econômica da Prefeitura, principalmente em torno do Rating dado pela Caixa Econômica Federal que melhorou ao ponto de garantir empréstimos futuros para o município. Com o pagamento da dívida junto ao Consórcio Municipal Grande ABC, o município também garantiu verba do BID (Banco Interamericano do Desenvolvimento) para as obras na região do bairro Santa Terezinha.

Câmara de São Bernardo aprova prorrogação do Refis

Enquanto isso na Casa são-bernardense, os vereadores aprovaram a prorrogação do PRT (Programa de Regularização Tributária), conhecido como Refis. O programa que seria encerrado nesta quinta-feira (3), vai valer até o dia 31 de outubro. Segundo balanço da Prefeitura, até o momento foram arrecadados R$ 41,5 milhões, R$ 11,5 milhões acima do que foi projetado pelo Executivo.

Diretor da SBC VR prevê 340 demissões com o final do contrato

O fim do contrato entre a Prefeitura de São Bernardo e a SBC Valorização de Resíduos Revita e Lara acabou sendo principal assunto da CPI do Lixo, na Câmara, na última quarta-feira (2). Ângelo Castro, diretor-executivo da concessionária, afirmou que como consequência da rescisão, 340 funcionários diretos e indiretos perderam seus empregos. Além disso, o serviço de varrição de rua será reduzido em boa parte da cidade.

Auricchio anuncia reforma administrativa

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), anunciou nessa semana o pacote de propostas para a reforma administrativa. Entre os principais pontos estão a extinção do Fumusa (Fundação Municipal de Saúde). Também haverá mudanças no primeiro escalão. A pasta de Comunicação passa a ser uma subsecretaria e será alocada na Secretaria de Governo.

A pasta de Esportes e Lazer recebe os trabalhos para a área de Juventude, mas vai perder o Turismo que migrará para Desenvolvimento Econômico. Outra mudança será no DAE (Departamento de Águas e Esgoto) que herdará os projetos para meio ambiente e o sistema de limpeza pública. Os projetos vão ser votados na próxima semana na Câmara.

Relatório de CPI será votado na semana que vem, em Diadema

O relatório da CPI da Educação, na Câmara de Diadema, foi entregue nesta semana pelo vereador Josa Queiroz (PT). O texto indica uma série de suspeitas de irregularidade na contratação de uma empresa para reforma de escolas. Nos bastidores, já é dado como certa a rejeição do texto final. O mesmo vai acontecer com o pedido de anulação da sessão do dia 6 de julho que aprovou a saída do município do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Consórcio assina protocolo de intenções com Anfavea

Durante a reunião do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, na última terça-feira (1), os prefeitos, em conjunto com a Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC e a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) assinaram um protocolo de intenções para que o Governo do Estado libere os créditos do ICMS para investimento na indústria de ferramentaria. Segundo a entidade, R$ 5 bilhões estão retidos nos cofres do Palácio dos Bandeirantes. Ainda não se sabe qual será a resposta da gestão de Geraldo Alckmin (PSDB).