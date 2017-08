No episódio deste sábado (05/08), Joaquim se desespera e Dom Pedro o consola. Olinto é preso pelos jagunços. Ferdinando e Greta voltam para casa, e a austríaca provoca Diara. Amália sonha que seu bebê morreu e Peter fica intrigado. Licurgo e Germana saem para votar. Anna fica satisfeita ao saber que Miss Liu fugiu com Fred. Joaquim segue Thomas. Germana é impedida de entrar no local da votação e pede ajuda a Leopoldina. Sebastião volta para a cidade e descobre o casamento de Cecília. Thomas vai à casa de Domitila e Joaquim o espera ao lado de fora. Matias não deixa Idalina ser castigada por Sebastião. Ubirajara vê Olinto preso. Licurgo e Gonçalves Ledo vencem a eleição para deputado. Hassan e Jacinto temem ser enganados por Elvira. Thomas e Joaquim duelam.