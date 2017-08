O Fundo Social de Solidariedade de Mauá realiza neste sábado (5/8), o 1º Mutirão Social da gestão. O evento reunirá uma série de serviços como corte de cabelo, limpeza de pele, emissão de carteira de trabalho e intermediação de mão de obra, além de atividades de lazer para crianças e adolescentes. O Mutirão acontece no Ginásio poliesportivo Atílio Damo, ao lado da UBS São João, das 9h às 16h.

A campanha da boa visão, com testes oftalmológicos gratuitos, também deverá ter um stand no evento. O local também recebe doações de roupas e alimentos, que serão encaminhados às famílias cadastradas em programas e projetos sociais na cidade.

As equipes de defesa animal também marcarão presença com animais para doação. Serão 20 animais, entre cães e gatos, todos resgatados em situação de risco pelo pessoal da Gerência de Bem Estar Animal.

A animação da festa fica por conta dos brinquedos infláveis, para as crianças, e das aulas de zumba e ritmos. O Fundo Social estima que o público deve ser de cerca de 500 pessoas ao longo do período.

A ação é um dos novos programas do Fundo apresentados pela presidente e primeira-dama, Andreia Rios. “Nas visitas que temos feito, tenho percebido muito a importância de ampliar as ações do Fundo Social. Somos recebidos sempre com carinho e é muito importante que a população também se sinta acolhida, que saiba que pode contar com a gente. Estamos aqui para trabalhar por todos e melhorar a vida de cada morador de Mauá”, diz Andreia.