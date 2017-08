Flamengo confirma lesão na coxa e Guerrero vira desfalque contra o Vitória

O Flamengo confirmou nesta sexta-feira que o atacante Paolo Guerrero sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A contusão aconteceu na derrota de quarta para o Santos, em São Paulo, e fará com que o jogador seja desfalque contra o Vitória, neste domingo, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Principal personagem da semana rubro-negra, Guerrero teve a lesão confirmada um dia depois de se desentender com um torcedor no desembarque da equipe no Rio. Ao ser cobrado por um flamenguista, que pediu para ele “dar o sangue” em campo, o peruano se irritou, chegou a responder com xingamentos e precisou ser contido por um segurança.

A lesão sofrida pelo jogador aconteceu ainda no primeiro tempo da derrota por 3 a 2 para o Santos. Nesta quinta, Guerrero passou por exames médicos que comprovaram o problema na coxa direita. O Flamengo não confirmou o período de afastamento, mas o peruano não terá condições de encarar o Vitória.

Guerrero inclusive ficou de fora do treino do Flamengo nesta sexta e iniciou tratamento para acelerar o retorno. O técnico Zé Ricardo não confirmou seu substituto, mas deverá optar por Felipe Vizeu, justamente quem entrou no lugar do peruano diante do Santos, quando inclusive marcou um dos gols rubro-negros.

Na reapresentação do elenco nesta sexta, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na quarta realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco participou de atividades técnicas e táticas no gramado do Ninho do Urubu.

As boas notícias do dia ficaram por conta do zagueiro Rhodolfo e do atacante Geuvânio. Recuperados de problemas físicos, os dois treinaram sem qualquer restrição e podem ser relacionados no fim de semana. Como de costume, Zé Ricardo não indicou o time titular para encarar o Vitória.