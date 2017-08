O Auditório do Campus Centro da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), sedia no dia 19 de agosto, o II Simpósio de Esclerose Múltipla do Grande ABC e Região. As atividades ocorrem das 8h às 17h30. O tema da vez é “Esclerose Múltipla: do diagnóstico à neuroreabilitação”. A atividade é organizada pela ABCEM (Associação de Pacientes com Esclerose Múltipla do Grande ABC e região), com apoio da USCS.

As inscrições devem ser realizadas no site www.abcesclerosemultipla.com.b r. Para participar, é necessário levar um quilo de alimento não perecível.

Abaixo segue a programação completa do Simpósio.

Programação

8h: Café da manhã e credenciamento;

9h: Abertura;

9h15: A importância da fisioterapia na neuroreabilitação de pessoas com esclerose múltipla, com Dra. Maria Elisabete Guazzelli (Fisioterapeuta);

10h10: O cenário da esclerose múltipla no Brasil, com Dr. Dagoberto Callegaro (Neurologista);

11h05: PCDT de esclerose múltipla, com Dr. Marco Aurélio Torronteguy (Advogado);

12h: Brunch;

13h: Esclerose múltipla: passado, presente e futuro, com Dr. Rodrigo Thomaz (Neurologista);

14h10: Pesquisas clínicas e a indústria farmacêutica, com Dra. Maria José Delgado Fagundes (Diretora da Interfarma);

15h05: A importância da orientação de enfermagem para o uso correto dos medicamentos para tratamento da esclerose múltipla, com Dra. Ivone Regina Fernandes (Enfermeira);

16h: Coffee break;

16h30: A importância da neuropsicologia para a reabilitação do paciente com esclerose múltipla, com Dra. Carmen Ponce (Neuropsicóloga);

17h25: Encerramento.

Serviço

Data: 19 de agosto, das 8h às 17h30

Local: Auditório do Campus Centro da USCS – rua Santo Antônio, 50, Centro – São Caetano.