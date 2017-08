A Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM), que ocorre de 1 a 7 de agosto, completa o 25º aniversário este ano. O tema de 2017 é “Trabalhar juntos para o bem comum” e reforça a importância de todos entenderem, individual e coletivamente, a real importância do aleitamento, além de formar uma rede de apoio para as mães. O leite materno pode fazer diferença na vida da criança, estimula as mães a praticarem um gesto de amor e esclarece as principais dúvidas sobre o tema.

A supervisora de enfermagem da Maternidade São Luiz São Caetano, Leah Bitelli, explica que o aleitamento materno é importante, pois traz uma proteção para o bebê, principalmente nas primeiras 48 horas de vida. “Além de todos os benefícios para o bebê, amamentar favorece, também, a prevenção do câncer de mama, fortalece o desenvolvimento cerebral do bebê, promove todo o aporte nutricional referente a anticorpos, vitaminas, glicose, gordura e minerais”, comenta.

Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno

A Maternidade São Luiz São Caetano conta com o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno (GAAM), que visa incentivar a amamentação ainda no período de internação da mãe e do bebê, quando profissionais do GAAM tiram dúvidas e dão dicas sobre como amamentar corretamente e da maneira mais confortável para ambos.

O GAAM oferece apoio às mamães em acompanhamento das mamadas, orientação em relação à pega, dificuldades e posições do bebê durante a amamentação. O grupo também atende as mães que já saíram de alta, que retornam em 48 horas para uma avaliação da amamentação e do bebê durante a mamada.

Além de todo o trabalho realizado pelos profissionais do GAAM, a Maternidade São Luiz também apoia o aleitamento materno na primeira hora de vida do recém-nascido. A amamentação logo após o nascimento é benéfica para mãe e bebê e não há contraindicação se os dois estão estáveis.