A Faculdade de Medicina do ABC vai sediar, de 7 a 12 de agosto, a 42ª edição do Comuabc – Congresso Médico Universitário do ABC, considerado o maior do gênero no País. A ocasião será marcada pela palestra do nefrologista Dr. José Osmar Medina Pestana, diretor superintendente do Hospital do Rim e Hipertensão da Fundação Oswaldo Ramos e chefe do maior programa de transplantes de rins do mundo.

Professor titular da disciplina de Nefrologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp), Dr. Medina coordenou em 1998 o início das atividades clínicas, assistenciais e de ensino no Hospital do Rim, onde permanece até hoje como um dos líderes. Após quase 20 anos de atividades, o hospital detém o maior programa mundial de transplantes renais, com mais de 10 mil transplantes realizados e capacitação de mais de 600 profissionais – muitos hoje em posições estratégicas de programas de transplantes de diversos estados brasileiros. Em 2012, o nefrologista tornou-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio Joseph Murray, considerado o mais alto reconhecimento que a Universidade Harvard concede a expoentes da medicina moderna.

O evento tem como objetivo complementar a formação acadêmica e desenvolver a pesquisa científica na graduação. A solenidade de abertura, na segunda-feira (7), reunirá autoridades regionais a partir das 19h em coquetel no Anfiteatro David Uip, no campus universitário em Santo André.

Programação científica

A edição 2017 do Comuabc registra recorde de 214 trabalhos científicos inscritos. São esperados 850 congressistas para o evento, que terá como “Professora Homenageada” a Dra. Davimar Miranda Maciel Borducchi – docente da disciplina de Oncologia e Hematologia. Já o “Presidente de Honra” será o professor titular da FMABC e atual Secretário de Estado da Saúde, Dr. David Everson Uip.

O evento será marcado por dezenas de palestras com profissionais, cursos teóricos, workshops, painéis e mesas redondas, além da apresentação de trabalhos científicos. “O congresso tem como objetivo principal proporcionar uma semana de atividades capazes de promover reflexões que ultrapassem o conteúdo administrado em sala de aula, explorando assuntos e temas que contribuam para a formação acadêmica e pessoal de alunos de medicina. Buscaremos proporcionar aos participantes o que há de mais recente em pesquisa e atuação médica”, descreve a aluna da FMABC e presidente do 42º Comuabc, Carolina Lavacchini Ramunno Amaral.

O final da programação científica do 42º Congresso Médico Universitário do ABC será na sexta-feira (11) e a festa de encerramento ocorre no sábado (12), no Spazio Olímpia Buffet, em São Paulo (Av. Hélio Pellegrino, 801 – Vila Olímpia). Com início às 20h30, a confraternização contará com jantar, premiação dos melhores trabalhos e divulgação do presidente do evento para o próximo ano.

A Faculdade de Medicina da Fundação do ABC está localizada na Av. Lauro Gomes, 2.000, Vila Sacadura Cabral – Santo André (SP). Mais informações e a programação completa do congresso no site www.comuabc.com.br.