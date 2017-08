Meirelles reitera previsão de expansão de 0,5% para o PIB em 2017

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reiterou nesta sexta-feira, 4, a previsão de sua pasta que indica crescimento de 0,5% da economia brasileira neste ano. Durante palestra em congresso sobre mercado imobiliário na capital paulista, ele comentou que, a despeito do crescimento modesto projetado para o Produto Interno Bruto (PIB), a atividade econômica estará crescendo num ritmo mais acelerado no fim do ano, o que abre a perspectiva de um desempenho mais consistente em 2018.

Nas contas da Fazenda, o PIB vai crescer 2% no último trimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2016.

A variação do PIB no quarto trimestre sobre o trimestre imediatamente anterior representará um crescimento de 3,2% em termos anualizados. “Em resumo, a previsão é que em 2018 estaremos crescendo de forma sólida”, assinalou Meirelles.