Inadimplência do consumidor cresce 5,1% em julho, diz Boa Vista SCPC

A inadimplência do consumidor subiu 5,1% em julho frente a junho, conforme os dados nacionais dessazonalizados da Boa Vista SCPC. Contudo, o indicador ainda mostra retração no acumulado do ano, de 0,8%, e, em 12 meses, de 2,8%. Na comparação mensal com julho de 2016, a inadimplência do consumidor também recuou (-0,6%).

Todas as regiões brasileiras registraram aumento da inadimplência do consumidor na passagem de junho a julho. O maior avanço ocorreu na região Sul, de 11,1%, seguido por Nordeste (9,7), Norte (7%) e Centro-Oeste (6,5%). O Sudeste mostrou crescimento bem menor da inadimplência no mês, de 1,8%.

A instituição estima manutenção de um ritmo estável de inadimplência em 2017, a partir da perspectiva de um pequeno crescimento da economia e da renda, de juros menores e da inflação controlada. “Espera-se uma retomada sustentável da demanda de crédito, expandindo a renda disponível das famílias.”