O próximo episódio da série “Game of Thrones” (foto), intitulado “The Spoils of War”, vazou nesta sexta-feira, 4, na internet. Vários links clandestinos já circulam pela web.

A divulgação do episódio inteiro da série, que é o de número quatro desta sétima temporada, vem dias após a HBO confirmar que sofreu um ataque cibernético por hackers, que afirmam ter roubado cerca de 1,5 terabytes de dados da companhia.

Algumas pessoas que fizeram o download do episódio vazado afirmam que as imagens contam com uma marca d’água da emissora, o que confirmaria que o arquivo em vídeo seria para uso interno da HBO. Tal detalhe leva a crer que, de fato, o arquivo com o episódio estava no pacote de dados roubados da companhia no início da semana.

Além de “Game of Thrones”, outras séries da HBO, como “Ballers” e “Room 104”, também tiveram episódios vazados na internet. Oficialmente, o quarto episódio da sétima temporada de GoT irá ao ar neste domingo, 6, com transmissão simultânea aos EUA pela HBO Brasil, às 22h.

Em 2015, pouco antes da estreia da quinta temporada da série, os quatro primeiros episódios de “Game of Thrones” daquele ano também vazaram na internet.