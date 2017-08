Amigos e colegas lamentam a morte de Luiz Melodia

Luiz Melodia morreu nesta sexta-feira, 4, aos 66, no Rio, cidade onde nasceu e fez carreira na MPB, em decorrência de um câncer na medula. O mundo da música recebeu a notícia com muita tristeza. O cantor e compositor planejava a volta aos estúdios mesmo enfrentando diversos problemas de saúde nos últimos anos.

“Morreu um dos maiores poetas do Brasil. Ele foi uma das trilhas musicais da minha obra e da minha vida”, disse, por exemplo, a dramaturga Maria Adelaide Amaral. Nas mídias sociais, nomes como Gilberto Gil, Ed Motta e Maria Gadú também fizeram homenagens ao músico carioca.

Luiz Melodia estava internado no hospital Quinta D’Or, na zona sul do Rio. Luiz Carlos dos Santos iniciou sua carreira no começo dos anos 1970 no Morro do Estácio, berço do samba carioca, onde nasceu. Mas seu estilo, único, percorria por ritmos de todo o Brasil e de todo mundo, incorporando o rock’n’roll e o soul à música carioca.