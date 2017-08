Produção de veículos sobe 17,9% em julho ante julho de 2016, diz Anfavea

A produção de veículos no Brasil cresceu 17,9% em julho deste ano ante igual mês do ano passado, informou nesta sexta-feira, 4, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 224,7 mil unidades produzidas no primeiro mês do segundo semestre, em conta que inclui automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Em relação a junho, a produção teve alta de 5,9%. Com os resultados, os sete primeiros meses do ano somam a fabricação de 1,488 milhão de unidades, expansão de 22,4% em relação a igual intervalo do ano passado. O crescimento tem sido impulsionado principalmente pelas exportações.

Segmentos

Por segmento, os automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 215,2 mil unidades produzidas em julho, aumento de 17,1% em relação a julho do ano passado e de 5,9% ante o volume do mês anterior. No acumulado do ano, o avanço é de 22,6%, para 1,432 milhão de unidades.

Entre os pesados, foram 7,2 mil caminhões produzidos no mês passado, avanço de 41,5% ante igual mês de 2016 e de 6% sobre o volume de junho. O segmento acumula crescimento de 19% nos sete primeiros meses do ano, para 43,2 mil unidades.

No caso dos ônibus, as montadoras produziram 2,3 mil unidades em julho de 2017, expansão de 40,7% sobre o resultado de igual mês do ano passado e de 2,9% em relação a junho. No ano, o segmento acumula aumento de 12,9%, para 12,2 mil unidades.

Emprego

Apesar da alta na produção, as demissões continuam nas montadoras. Só em julho, 276 vagas de emprego foram eliminadas. Considerando os últimos 12 meses, são 1.693 vagas a menos. Com isso, a indústria conta hoje com 125.172 funcionários, recuo de 1,3% em relação ao nível de julho do ano passado.