Viajar na baixa temporada pode sair até 40% mais barato

Começou novamente a baixa temporada – vai de agosto a novembro – e viajar nesta época pode gerar uma série de benefícios para o turista, principalmente o preço. Neste quesito, as passagens aéreas ficam mais baratas, os hotéis, pousadas e restaurantes oferecem descontos, e os serviços turísticos sempre têm preços menores. Isso sem contar que os locais estão bem mais calmos.

Segundo Paulo Biondo, supervisor de produtos da Agaxtur, a baixa temporada pode apresentar preços até 40% mais baratos. Para Biondo, o que sai na frente são os trechos nacionais com viagens mais curtas. “O pessoal sempre acaba escolhendo destinos mais próximos, como resorts no Nordeste e Sul. Os lugares são mais vazios, você consegue ter passeios personalizados. Em hotéis, quando não está tão cheio, você pode conseguir até um upgrade de quarto, por exemplo”, explica.

Outra dica é avaliar a temporada no destino, principalmente quando a viagem é para o Exterior. “A alta temporada no Canadá é em fevereiro por conta da temporada de Ski, então antes de fechar tem de levar muita coisa em consideração. O Sul em agosto, por exemplo, é mais em conta do que o Sul em julho, apesar de ainda ser inverno”, recomenda.

A cotação mostra que quem viaja na baixa temporada costuma sair na frente na relação custo-benefício. Fica fácil perceber a diferença de preços nas pesquisas. No site da Agaxtur, um pacote para a Serra Gaúcha com 3 noites de hospedagem, traslado e passeios custa R$ 952 por pessoa em apartamento duplo na baixa temporada. Durante as férias de julho, o mesmo pacote custava R$ 1.192 por pessoa.

Na Flytour Viagens, uma viagem de cinco dias com passagens aéreas, hospedagem e traslado para o Rio Quente, em Goiás, sai a partir de R$ 1.816 por pessoa para setembro deste ano. O mesmo pacote para dezembro sai a partir de R$ 2.232 por pessoa.

Um dos pontos que faz diferença no preço final da viagem são as passagens aéreas. Quando a procura por determinado destino diminui em uma época, as companhias costumam abaixar os preços para fisgar turistas. “Com uma saída numa quarta ou quinta-feira, você também consegue passagens mais baratas. A dica é tentar fugir dos embarques nos fins de semana e feriados”, ensina Biondo.

As hospedagens também costumam baratear o pacote. Com a Flytour, uma viagem para Porto de Galinhas, em Pernambuco, com passagens aéreas, passeios, traslado e oito dias de hospedagem na Pousada Samburá, a 150 metros da praia, sai a partir de R$ 1.180 para dois adultos. Em dezembro, o pacote sai R$ 1.558 por pessoa.

Internacionais

A diferença nos preços também aparece em viagens ao Exterior. Pela CVC, um pacote de sete dias para Veneza, na Itália, em setembro, sai por R$ 5.515 por pessoa com passagens aéreas e hospedagem no Venice Hotel. Se a mesma viagem for feita em janeiro, em pleno inverno italiano, o pacote com hospedagem no Hotel Altieri e passagens aéreas vai para R$ 6 mil por pessoa.

Para pagar barato e não passar dor de cabeça com avião, traslado e seguro viagem, Biondo recomenda que haja planejamento. “O legal é se programar com seis meses de antecedência, porque tem flexibilidade no pagamento, além das promoções que aparecem para datas mais afastadas. Às vezes a pessoa acha que está economizando em comprar passagem em cima da hora, mas na verdade está arriscando de não viajar ou pagar ainda mais caro”, afirma. (Colaborou Raíssa Ribeiro)