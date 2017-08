Portugal é o berço de muitos doces. Preparados, principalmente, com gema de ovo, farinha e mel ou açúcar, os quitutes portugueses são conhecidos como doçaria conventual, em razão da produção de doces naquele país haver começado dentro dos conventos, por monges e freiras. No Brasil, as iguarias lusitanas chegaram com a família real e logo caíram no gosto dos brasileiros. Uma das prediletas é o Pastel de Nata, conhecido popularmente como Pastel de Belém. Há também o Travesseiro de Sintra, Toucinho do Céu, Queijada, Ovos moles de Aveiro, Pastel de Tentúgal, Barriga-de-Freira, Papo de Anjo, Arroz Doce entre outros.

Na região, um dos experts no assunto é a Artesanal Doces Portugueses, no ramo desde 1935 e que se instalou em São Caetano há 20 anos. Alessandra Marinheiro, responsável pela casa, possui 20 receitas, algumas tradicionais, adaptadas e outras criadas por Otaviano Marinheiro Filho, pai de Alessandra. É o caso do Brisas do Conde, creme de ovo recheado com nozes e coberto com chocolate. O Pastel de Santa Clara é um dos mais procurados e ganha até do Pastel de Belém no ranking dos doces mais vendidos, que custam na faixa de R$ 3,20 (atacado) e R$ 5 (varejo). O segredo está no preparo. “Meu tio avô trouxe as receitas de um convento em Portugal, onde aprendeu tudo. Depois ensinou ao meu avô e o modo de preparo continua igual até hoje”, diz Alessandra.

Quem não resistiu às tentações lusitanas foi a Padaria Brasileira. Com cinco lojas entre Santo André, São Bernardo e São Paulo, a rede fez parceria com a paulistana B. Lem Portuguese Bakery, e incluiu a Cestinha de Amêndoas (R$ 6,20) e o Pastel de Belém (R$ 5,50), entre as opções de sobremesa, em todas as lojas. “Resgatamos as nossas raízes, pois a direção é portuguesa, e resolvemos começar com os dois tipos e, se houver boa aceitação, podemos ampliar a oferta ao longo do ano”, afirma Eveline Godoi, gerente de Marketing. (Colaborou Giullia Micali)

Serviço

Artesanal – rua Alegre, 617, São Caetano. Telefone 4229-1295.

Padaria Brasileira – os endereços das cinco lojas estão disponíveis no site www.padariabrasileira.com.br