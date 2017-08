Nano-histórias com a face perversa e dolorosa da humanidade é a proposta de Interrompidos. Com dezenas de curtíssimas narrativas, relatos em primeira pessoa abordam as grandes cicatrizes de vidas alheias. O enredo puramente mundano representa personagens “rodapés” da sociedade e suas frustrações e ressentimentos. As histórias mostram que na vida real os finais nem sempre são felizes, os desfechos trazidos pela autora incomodam. O público alvo é aquele que enxerga na literatura um modo de aceitar a maldade que existe. Com Interrompidos, Alê Motta almeja cortar, sem misericórdia, a névoa do olhar naturalizado.

Autor: Alê Motta

Editora: Reformatório

Preço sugerido: R$ 35

Nº de páginas: 128