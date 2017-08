O terceiro longa-metragem da série Planeta dos Macacos chegou ao cinema nesta quinta-feira (3). A Guerra traz a rivalidade entre os humanos e macacos, com a volta de Andy Serkis no papel do líder símio Cesar, um macaco mau e seus companheiros primatas geneticamente modificados tentam proteger a raça na guerra final contra os humanos e as tropas do coronel McCullough (Woody Harrelson, de Truque de Mestre), que acredita que os macacos são seres selvagens. A direção é de Matt Reeves (Planeta dos Macacos: O Confronto, 2014).

Quando Cesar percebe que o ataque pretende acabar com a sua raça, o chefe luta com seus instintos mais sombrios e busca a vingança para sua espécie. Depois de explosões, tiros e batalhas vencidas pelos homens, Cesar e o Coronel são colocados frente a frente numa batalha que determinará o destino de ambas as espécies.

O novo filme segue a história de Planeta dos Macacos: O Confronto, que, por sua vez, teve início em A Origem. A produção do terceiro capítulo é de Dylan Clark, produtor de toda a franquia.

Andy Serkis, Cesar dos outros episódios, recebeu um salário milionário para emprestar os movimentos ao macaco. Judy Greer (Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros) também volta como a primata Cornelia, amada de Cesar. Também está no elenco a pequena Amiah Miller (Lights Out). O filme Planeta dos Macacos: O Confronto arrecadou US$ 708 milhões pelo mundo todo. Classificação: 12 anos.

O Filme da Minha Vida

O Filme da Minha Vida, no comando do ator e diretor Selton Mello, também está em cartaz nesta semana. A história mostra o processo de amadurecimento do jovem Tony (Johnny Massaro, de Divã), que decide voltar a sua cidade natal, Remanso, e precisa se adaptar com os conflitos e inexperiências da vida de um jovem dos anos 1960. A produção é baseada no livro Um pai de cinema, de Antonio Skármeta. Possível indicação ao Oscar 2018, o filme tem classificação: 14 anos. (Colaborou Raíssa Ribeiro)