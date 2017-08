Neste domingo (6/07), às 16h, o espetáculo infantil Certa Vez Numa Ilha se apresenta no Teatro Municipal de Santo André e traz adaptação de Once on This Island, que teve sua estreia na Broadway em 1990 e aborda o preconceito, ódio, amor e morte.

Com o livro e as letras de Lynn Ahrens, o espetáculo conta a história de uma menina camponesa, que salva um menino rico do outro lado de uma ilha do Caribe, mas o amor de Daniel e Ti Moune é impedido pelo status social. Ingressos: R$ 10. Telefone: 4433-0789.