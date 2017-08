A Banda Sinfônica de Cubatão faz homenagem ao Legião Urbana, no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo, nesta sexta-feira (4), às 20h.

A banda de rock completou 30 anos. Rodrigo Vitta, regente titular da sinfônica, idealizou interpretar as canções imortalizadas na voz de Renato Russo com o cantor Anderson Borges no vocal.

Com 40 anos de trajetória musical, a Banda Sinfônica reúne mais de 30 músicos. Ingressos: R$ 40. Telefone: 4368-3483.