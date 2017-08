As sete cidades do ABC contabilizam 122 postos de combustíveis com atividades encerradas, segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Outro dado notório da estatal é que a região ainda tem 17 estabelecimentos com a contaminação de solo confirmada, segundo levantamento anual de 2016, devido a vazamento de produtos químicos, enquanto outros 14 pontos são investigados.

Responsável pelo licenciamento ambiental dos estabelecimentos, a Cetesb consta que as sete cidades têm 350 postos com autorização para operação, embora o funcionamento também dependa de alvará de funcionamento liberado por uma Prefeitura. Os proprietários devem apresentar à companhia o resultado de teste quanto ao risco de vazamento nos tanques de combustíveis do empreendimento a cada cinco anos.

Por sua vez, o Regran (Sindicato Comércio Varejista Derivados Petróleo ABCDRR) enumerou 97 postos foram fechados nos últimos cinco anos no ABC. Santo André conta com o maior número de estabelecimentos que foram abandonados, alguns deles até hoje, totalizando 34 pontos. A cidade é seguida por Diadema (24), São Bernardo (19), São Caetano (12), Mauá e Ribeirão Pires (ambas com quatro cada).

De acordo com o presidente do sindicato, Wagner de Souza, os riscos de um posto abandonado é que os tanques subterrâneos se deteriorem e apresentem vazamentos com o passar do tempo, assim contaminando o lençol freático. “Com essa crise economia, há postos quebrados. A Cetesb solicita o relatório sobre o uso de solo. O problema é quando esse usuário deixa o empreendimento e muitas vezes não apresenta esse levantamento”, diz.

Em caso de abandono, a Cetesb explica que realiza busca do responsável legal pelo espaço junto ao cadastro da prefeitura. Caso não o proprietário não seja localizado, a agência ambiental da estatal oficia a existência de potencial ou efetiva contaminação ao governo municipal. Enquanto isso, a identificação do dono prossegue por meio de ação do departamento jurídico da companhia junto ao cartório de registro de imóveis.

Os contaminantes mais frequentes no solo e na água subterrânea, em decorrência da atividade de postos e de sistemas retalhistas de combustíveis, são hidrocarbonetos, especialmente o benzeno, tolueno, etil-benzeno, xileno e naftaleno.

Pelo ABC, não é difícil encontrar postos abandonados ou reutilizados para outras finalidades. Um exemplo é o estabelecimento na esquina das ruas Carijós e Embaú, na Vila Linda, em Santo André, onde hoje é um lava-rápido. No local, o RD ouviu de trabalhadores que o empreendimento está sob nova gerência, mas um funcionário ligado ao novo proprietário não confirmou se os tanques de combustíveis estavam vazios.

Não muito distante do local, nota-se que o risco de um espaço abandonado não é apenas ambiental, mas também causa insegurança. Aparentemente, esse é o caso de um posto abandonado na rua dos Vianas, na Vila Tupi, em São Bernardo. O local não tem mais cobertura, cuja entrada é protegida por cerca de tela com trechos sem nenhuma dificuldade para uma pessoa se infiltrar nas suas dependências.

Moradora há quatro anos na vizinhança, a assistente de serviço Valdete Gomes, 35 anos, afirma que nunca viu o posto aberto desde que se mudou ao bairro. “Há mais de quatro anos estou aqui e sempre esteve fechado. Já houve moradores de rua dormindo lá e dá uma sensação de muita insegurança à noite”, conta.