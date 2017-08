Dólar abre próximo à estabilidade antes da divulgação do payroll

O dólar abriu em baixa ante o real na manhã desta sexta-feira, 4, e logo atingiu o patamar dos R$ 3,10 na esteira do enfraquecimento da moeda americana no exterior antes da divulgação do relatório de emprego nos EUA, o payroll. No entanto, logo se ajustou e passou a operar próximo a estabilidade, chegando a exibir leve alta.

Depois que a moeda americana tocou o patamar dos R$ 3,10, o viés de queda diminuiu, isso porque esse piso é um suporte importante e abre oportunidade para compras, de acordo com profissionais de mercado, chegando à máxima de R$ 3,1142 (+0,03%). O mercado vai checar dados do payroll, que será divulgado às 9h30, para assumir posições mais firmes.

O dado americano como um todo tem direcionado o mercado quanto às apostas da próxima elevação de juros nos EUA. No entanto, de acordo com especialistas de mercado, o indicador que mede o ganho salarial tem estado em evidência, uma vez que mostra a tendência da inflação, gerando cautela.

Às 9h24 desta sexta-feira (no horário de Brasília), o dólar à vista operava estável, aos R$ 3,1132, enquanto o dólar futuro para setembro caía 0,03%, aos R$ 3,1290.