Barcelona avisa que não pagará bônus de R$ 96 milhões por renovação a Neymar

A diretoria do Barcelona voltou a expor a sua insatisfação com a decisão de Neymar de trocar o clube pelo Paris Saint-Germain ao declarar nesta sexta-feira que está “muito descontente” com o brasileiro e não vai pagar o agora seu ex-jogador o bônus de 26 milhões de euros (aproximadamente R$ 96 milhões) estipulado quando renovou o seu contrato, que não vai ser cumprido.

A confirmação da decisão do clube foi dada pelo porta-voz do Barcelona, Josep Vives. “O clube não vai pagar o bônus”, declarou, se referindo ao valor que seria pago a Neymar depois de o jogador brasileiro acertar em outubro a renovação do seu contrato com o time espanhol até 2021.

Na visão do clube catalão, com a decisão do atacante de não cumprir esse acordo e se transferir para o Paris Saint-Germain poucos meses depois de ter renovado o vínculo, as condições para o pagamento das luvas a Neymar não foram atendidas.

Vives também declarou que a diretoria do Barcelona está “descontente com a decisão e decepcionado pelo comportamento “de Neymar, que assinou um contrato de cinco anos com o PSG na quinta-feira, depois da rescisão do seu contrato com o pagamento da cláusula de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 821 milhões).

De acordo com Vives, o Barcelona teria gostado que Neymar tivesse tido “uma posição mais aberta, mais clara e mais sincera” com o clube sobre o desejo de sair do time catalão.

Assim, a passagem de quatro anos de Neymar pelo Barcelona termina de modo conflituoso. Ele foi adquirido junto ao Santos antes do início da temporada 2013/2014 e, neste período, disputou 186 jogos, marcou 105 gols e deu 59 assistências. No total, foram dez títulos conquistados: uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa e duas Supercopas da Espanha.