Após participar do Conversa com Bial, filho de Magal conquista a internet

O “Conversa com Bial” da última segunda-feira, dia 31, teve Sidney Magal como um dos convidados. Porém quem chamou a atenção mesmo no programa da TV Globo foi seu filho, Rodrigo West Magalhães, que também participou da entrevista.

Durante o programa, muitos internautas comentaram, demonstrando surpresa, sobre a beleza de Rodrigo. O charme do jovem conquistou as pessoas de tal forma que até agora ele continua sendo assunto de destaque nas redes sociais. “Meu sonho de princesa nesse momento era ser a Sandra Rosa Madalena do filho do Sidney Magal”, escreveu, por exemplo, uma usuária do Twitter.