Campanha do Kwid inclui parceria com a Marvel

A Renault afirma que, pela primeira vez na América Latina, uma empresa se uniu à Marvel, do grupo Disney, para filmar uma produção no Brasil. O personagem é o super-herói Hulk, que percorre ruas de São Paulo para impedir que um satélite caia em plena região central. Após passar por locais como viaduto do Chá e Avenida Paulista, Hulk escala o edifício Altino Arantes/Banespa e pula para destruir o satélite. O trajeto do personagem é seguido por um motorista em seu Kwid, que passa por obstáculos, como buracos e enchente, para caracterizar sua força e robustez, apelos que a marca usará para captar clientes.

A campanha publicitária, criada pela Neogama e com pós-produção (3D) da britânica Framestore, criadora de efeitos de filmes como ‘Avatar’, vai ao ar nesta sexta-feira, no intervalo do ‘Jornal Nacional’.