Em evento que ocorreu nesta quinta-feira (3), no salão nobre do Paço de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) anunciou que o Programa de Refinanciamento Tributário (PRT), mais conhecido como Refis, conseguiu computar R$ 41,5 milhões. Morando havia afirmado que até a semana passada o número arrecadado era de R$ 18 milhões. Na última quarta-feira (2), a Câmara aprovou a continuação do programa, que foi prorrogado até o dia 31 de outubro. Até o momento aconteceram 40,7 mil adesões.

Sem precisar fazer o pagamento à vista da dívida junto ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, enviará à Câmara projeto de lei que autoriza a parcela da dívida de R$ 3 milhões. A intenção é parcelar em 36 vezes. O motivo do parcelamento é que o município já garantiu os valores oriundos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), assim não seguindo o caminho do prefeito andreense, Paulo Serra (PSDB), que precisou pagar a dívida de uma vez para garantir os investimentos.

Em uma live no Facebook, junto ao vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (PPS), o deputado federal Alex Manente (PPS/SP) afirmou que Orlando Morando respondeu o seu ofício para ajudar a trazer investimentos para o município. Segundo Manente, o tucano afirmou que apenas necessita de suas emendas, pois com as demais situações já conseguiu verbas com o governo federal.

Não foi nesta quinta-feira (3) que a Câmara de Diadema votou o relatório da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Educação, feito pelo vereador Josa Queiroz (PT). Foi elaborada apenas a leitura das 25 páginas que apontam série de irregularidades na reforma de escolas municipais. A proposta deve entrar em pauta na semana que vem. A expectativa é que o texto seja rejeitado pela maioria dos vereadores.

O Legislativo de Diadema também votará na próxima semana o relatório sobre o pedido de Josa Queiroz para cancelar a sessão do dia 6 de julho, quando foi aprovada a autorização legislativa para que o município deixe de fazer parte do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Do mesmo jeito que o relatório da CPI, a expectativa é que o texto seja reprovado em plenário.

Em meio ao protesto na Câmara de Santo André, nesta quinta-feira (3), o vereador Luiz Alberto (PT) se irritou com os demais vereadores que queriam falar sobre suas indicações ao invés de prontamente atender à população para entender o motivo da manifestação. O petista acabou aplaudido, mas não foi ouvido pelos colegas que seguiram com as falas sobre os requerimentos apresentados, alguns com direito a vídeos.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, será o entrevistado do canal RDtv, nesta sexta-feira (4). O tucano vai fazer um resumo dos primeiros sete meses de governo e falar sobre os planos referentes ao segundo semestre de seu mandato. O bate-papo começará às 15h e será transmitida ao vivo no facebook.com/jornalreporterdiario. A apresentação será de Gustavo Baena.

Diferente do anunciado na última terça-feira (1), não aconteceu a reunião entre os prefeitos de Santo André, Paulo Serra, de São Bernardo, Orlando Morando, e de São Caetano, José Auricchio Júnior (ambos do PSDB), com o secretário de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, para tratar da linha 18-bronze, conhecida como Metrô do ABC. Não foi divulgado o motivo do cancelamento.