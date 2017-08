Eletropaulo investe em nova tecnologia no ABC, inédita no País

A região do ABC foi escolhida entre os 24 municípios na área de concessão da AES Eletropaulo para operação de um novo sistema avançado de gestão de rede de distribuição. A nova tecnologia ADMS, pioneira no País, em funcionamento desde 10 de julho, é parte do investimento de R$ 940 milhões que a concessionária tem programado para 2017 em toda área de cobertura. Até 2021 a projeção é de aporte de R$ 4 bilhões em melhorias.

O novo sistema ajuda e auxilia no trabalho já executado pela Central de Operações e gestão de ocorrências da empresa. O ADMS realiza todo cálculo elétrico, em tempo real, quando, por exemplo, uma determinada rede é desligada, e com isso, dimensiona a possibilidade de religar o sistema em outra rede para atendimento e cobertura de parte dos clientes afetados. Além disso, a nova tecnologia também passa a integrar o sistema de gestão de automação da empresa, que informa quando um equipamento é desligado.

Desta forma, de maneira imediata, quando acontece uma ocorrência, o técnico que está na Central de Operações tem toda informação que precisa para fazer manobras de cálculo elétrico de maneira assertiva. “E através de automação e comandos a central pode fazer manobras na rede, isolando o trecho atingido e restabelecendo todo o resto dos clientes afetados em tempo muito curto”, afirma o diretor de Operações da AES Eletropaulo, Saulo Ramos, em entrevista a RDtv, nesta quinta-feira (3).

De acordo com o executivo, o novo sistema está sendo observado e testado na região e a empresa aguarda a estabilização total para depois expandir a tecnologia de forma gradativa para as outras áreas de cobertura de concessão.

Melhoria na região

A concessionária garante que o processo de novos investimentos tem trazido resultados positivos na execução do serviço realizado. Em avaliação feita no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve registro de melhoria de 26% em relação a duração de interrupções de energia na região do ABC.

Dentro do processo de planejamento de melhorias no sistema, a região também está sendo contemplada com a instalação de equipamentos chamados de religadores. Os equipamentos são acionados quando ocorre alguma intercorrência ou curto-circuito no sistema, evitando assim um desligamento definitivo, já que a energia é restabelecida em poucos segundos.

No primeiro semestre foram colocados 22 equipamentos no ABC, e nos últimos dois anos já são 2,5 mil em toda área de cobertura. Ainda na região, de acordo com dados passados pela empresa, no primeiro trimestre foram realizadas 5.400 podas de árvores.

Outro ponto esclarecido pelo executivo é em relação a responsabilidade da empresa na distribuição de energia. Em linhas gerais cabe a Eletropaulo os consumidores residenciais e comerciais. Já a iluminação pública, de rua, é atribuição das prefeituras fazer os reparos e manutenção, conforme determinação da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Enterramento

A possibilidade de enterramento dos fios na rede do sistema de energia é assunto elogiado pelo diretor, no entanto o projeto ainda não tem prazo para sair do papel na região. A grande concentração de fios nos postes do ABC chama atenção em alguns locais, seja pela parte estética, a poluição visual ou até mesmo por questões de segurança.

O sistema subterrâneo é mais eficiente que o convencional, porém, muito caro, e de acordo com a concessionária, depende de um esforço conjunto para ser implementado. Desta forma seria necessária a participação de outras concessionárias que também prestam serviços e utilizam os postes, bem como dos agentes públicos.

“A Eletropaulo tem todo interesse no enterramento da rede, mas para acontecer depende de uma série de circunstâncias. A empresa segue determinação de investir apenas no necessário. O custo para isso tem que ser compartilhado”, conclui Ramos.