No episódio desta sexta-feira (04/08), Eugênio leva Irene para casa, e Caio fica desconfiado. Jeiza prepara sua equipe para a invasão. Rubinho mostra o laboratório para Sabiá. Nazaré e Abel tentam convencer Zeca a se reconciliar com Jeiza. Eugênio informa a Irene que irá levá-la para conhecer Garcia. Jeiza encontra o carregamento de armas de Sabiá. Os policiais invadem o barraco onde Bibi está com Rubinho. Simone sugere que Ivana siga os conselhos da psicóloga. Jeiza conta a Caio que Bibi está abrigada com Rubinho no Morro do Beco. Ritinha vê Cibele tentando se aproximar de Ruyzinho e pensa em pedir para Ruy fazer o exame de DNA no filho. Irene inventa uma desculpa para não ir com Eugênio à casa de Heleninha. Caio se surpreende com a semelhança entre ele e Garcia. Ivana sai de casa vestida como homem. Joyce pensa no conselho que recebe de Zu. Ivana é atacada na rua, e Nonato a ajuda.