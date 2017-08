Bolsas de NY fecham sem direção definida em meio a balanços mistos

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam sem direção definida nesta quinta-feira, 3, influenciadas por balanços corporativos mistos, mas o Dow Jones estendeu sua sequência de recordes de fechamento.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,04%, aos 22.026,10 pontos; o S&P 500 recuou 0,22%, para 2.472,16 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,35%, encerrando aos 6.340,34 pontos.

Algumas das maiores seguradoras puxaram para baixo os índices após divulgarem resultados trimestrais; enquanto isso, lucros sólidos impulsionaram companhias de consumo, como a Clorox, que avançou 2,09%.

O resultado: grandes índices apresentaram volatilidade um dia após o Dow Jones cruzar a marca psicológica dos 22 mil pontos pela primeira vez. Hoje, o Dow Jones avançou pela oitava sessão seguida e registrou seu 33º recorde no ano, ao passo em que as ações continuam a se beneficiar de uma economia global em alta, um dólar mais fraco e uma temporada de balanços sólidos.

“O mercado não está barato, mas também não está caro, dado o ambiente de juros baixos”, disse Nadia Lovell, estrategista do J.P. Morgan Private Bank.

As ações da Prudential Financial recuaram 4,30% após a empresa reportar que seu lucro operacional veio abaixo das expectativas do mercado. A MetLife perdeu 2,90%.

As ações da Kellog dispararam 4,33%, com seus resultados do segundo trimestre superando as expectativas. A fabricante de carros elétricos Tesla viu seus papéis saltarem 6,51% após reiterar seus planos de vender mais veículos no segundo semestre do ano. (Com informações da Dow Jones Newswires)